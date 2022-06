L’Inghilterra accusa: altro che “porte chiuse”, in Ungheria 30.000 tifosi con la scusa dei bambini

Il Telegraph: grazie alle scappatoie offerte dalla Uefa i bambini possono andare allo stadio accompagnati da un adulto…

Non è un periodo facile per il calcio inglese in trasferta. Lo scandalo della finale di Champios a Parigi è diventato un caso diplomatico, con testimonianze incrociate (anche dalla Spagna) che inchiodano la Francia alle sue responsabilità nella disorganizzazione che avrebbe potuto scatenare una tragedia. E il Telegraph scrive che la partita di sabato prossimo della nazionale inglese in Ungheria, che doveva essere “a porte chiuse”, vedrà sugli spalti 30.000 tifosi, grazie alle scappatoie offerte dalla Uefa: i bambini possono andare allo stadio accompagnati da un adulto…

La squadra di Southgate avrebbe dovuto giocare senza spettatori l’apertura della Nations League alla Puskás Aréna di Budapest, per il comportamento razzista e discriminatorio dei tifosi ungheresi nelle partite precedenti.

Ma la Federcalcio ungherese ha confermato che utilizzerà l’articolo 73 del regolamento Uefa per consentire l’ingresso degli adulti come accompagnatori dei bambini. Hanno ricevuto più di 30.000 richieste.

Nonostante le “squalifiche” del campo, la partita dei Rangers contro lo Sparta Praga l’anno scorso fu giocata nelle stesse circostanze e Glen Kamara fu attaccato e dai tifosi della squadra ceca.