Libero: la Juventus vuole Koulibaly e Fabian, spera di ripetere il colpo come con Higuain

Juventus e Napoli non si sono mai particolarmente amate, ma di certo non si può affermare che ai bianconeri non piacciano i giocatori azzurri. Lo dice la storia del calciomercato, come la sessione appena iniziata. Per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, infatti, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino due pilastri del Napoli: Kalidou Koulibaly (30 anni) e Fabian Ruiz (26). Il difensore centrale senegalese è in scadenza di contratto al 30 giugno 2023, ma potrebbe lasciare la Campania già questa estate. Aurelio De Laurentiis, che non ha ancora accontentato le richieste contrattuali di Koulibaly, chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino e la Juventus potrebbe finanziarne l’acquisto rinunciando a Merih Demiral (24), rientrato alla base dopo il prestito all’Atalanta (la Dea non ha esercitato il riscatto a circa 23 milioni). Come detto, però, l’arco dei bianconeri è rivolto anche verso Fabian, il quale non ha ancora prolungato l’intesa in scadenza tra un anno. C’è addirittura chi dice che dietro al mancato rinnovo ci sarebbe proprio la Juventus, vogliosa di aumentare la qualità in mediana con lo spagnolo del Napoli. Una doppia operazione, ancora tutta da costruire, che richiama alla mente l’acquisto di Gonzalo Higuain

del 2016, quando i bianconeri pagarono 90milioni agli azzurri per assicurarsi il centravanti argentino.