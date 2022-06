L’agente di Politano: «Non sente la fiducia di Spalletti, se arrivassero offerte le prenderebbe in considerazione»

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’agente di Matteo Politano Mario Giuffredi ha confermato le voci secondo cui l’ala destra del Napoli abbia chiesto la cessione. Ne ha anche spiegato i motivi. Alla base, qualche incomprensione con Spalletti.

«Nell’ultima parte del campionato è stato un po’ accantonato. Abbiamo avuto un colloquio con Spalletti e Giuntoli perché il ragazzo non sente più la fiducia di prima. Se arrivasse qualche offerta, Politano la prenderebbe in considerazione. Quando un calciatore non sente la fiducia dell’allenatore poi non rende bene. La testa fa più delle gambe: messo in discussione, un calciatore rende il 30% in meno. Ogni allenatore ha il suo gioco, che nessuno si offenda, ma i numeri dicono che il gioco di Spalletti si addice poco alle caratteristiche di Politano»