La Uefa al Senato francese: «È fuorviante parlare solo dei biglietti falsi, i problemi sono stati tanti»

L’audizione per la finale di Champions: «C’era lo sciopero dei trasporti, i problemi di gestione dei flussi, gli interventi delle forze dell’ordine, i problemi di delinquenza intorno allo stadio»

Questa mattina audizione al Senato francese di Martin Kallen amministratore delegato Uefa Events SA, e Julien Zylberstein direttore degli affari europei per la governance Uefa. Oggetto ovviamente gli ormai tristemente noti disordini ed errori organizzativi della finale di Champions che si è svolta a Parigi tra il Liverpool e il Real Madrid.

I due rappresentanti Uefa hanno ricordato che la Uefa avrebbe voluto giocare la finale a Wembley ma lo stadio era impegnato in quella data. La finale si sarebbe dovuta giocare a Kiev e non si è potuto per ovvi motivi.

La Uefa ha confermato che il Liverpool li aveva avvertiti della circolazione di biglietti falsi prima della finale e che molti erano stati individuati. Tuttavia, i due rappresentanti si sono dichiarato in disaccordo

con le cifre fornite molto rapidamente dalle autorità francesi. Sì, c’erano più di 2.600 banconote false, ma non tra 30.000 e 40.000.

Scrive So Foot:

Una sopravvalutazione per mascherare le inadempienze nella gestione della folla? Questo è ciò che viene sussurrato a Nyon:

“Le banconote false non sono state il problema principale. C’era lo sciopero dei trasporti, i problemi di gestione dei flussi di persone, gli interventi delle forze dell’ordine, i problemi di delinquenza intorno allo stadio. Parlare solo di banconote false non è la soluzione giusta. Tutti questi elementi hanno quasi portato all’idea di annullare la finale pochi minuti prima del fischio di Clément Turpin. La Uefa ha controllato l’affidabilità dei tornelli nello stadio alle sei del pomeriggio. «Solo, dopo 30 minuti, hanno iniziato a moltiplicarsi i problemi tecnici. La folla si è radunata alla periferia dello stadio, comprese le persone senza biglietto. Con questi problemi, abbiamo calcolato che ci sarebbero volute tre ore per riempire l’intero stadio. Ciò ha portato a seri problemi di sicurezza. Abbiamo pensato di annullare la partita notando l’accumulo della folla e l’aumento dei rischi per la sicurezza».

Audition au sénat des représentants de l’#UEFA suite au fiasco Stade de France.

Questions des sénateurs :

– 3 mois de préparation, est-ce suffisant ?

– Pourquoi avoir édité 20.000 billets en format papier malgré les fortes suspicions de fraude ?

⬇️⬇️https://t.co/ZlLhhJjG8h — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) June 21, 2022