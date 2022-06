La Gazzetta si sveglia sul Milan: Maldini e Massara tra dieci giorni potrebbero essere disoccupati

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, in un pezzo abbastanza preoccupato sul ritardo del Milan sul mercato. Il senso è questo: Cardinale, il nuovo proprietario, cerca capitali, intanto i rinforzi sono congelati e sul mercato, si sa, qualsiasi ritardo rischia di costare caro.

“Gerry Cardinale è tornato negli Stati Uniti ed è impegnato nel fund raising, la ricerca di capitali per l’operazione-Milan. Il club è stato valutato 1,2 miliardi e una parte del denaro verrà finanziato da Elliott. La portata di quel vendor loan dipenderà dalla somma raccolta in queste settimane. In Italia, intanto, ci si chiede perché qui non arrivino novità. La quotidianità del Milan procede regolarmente con la gestione Elliott: gli uomini dello scudetto, ognuno nella sua area, restano al lavoro. Non c’è certo una paralisi delle attività. Paolo Maldini e Ricky Massara però cominceranno la settimana pensando che alla scadenza del loro contratto mancano soltanto dieci giorni. Per dirla in modo forte: tra dieci giorni saranno disoccupati. Per dirla in modo preoccupante per i milanisti: da luglio potrebbero firmare per un’altra squadra”.