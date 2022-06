La Gazzetta apre gli occhi su Dybala: nessun incontro con l’Inter in settimana

Il tridente delle (presunte) meraviglie – Lukaku-Dybala-Lautaro è al momento un tridente virtuale. La trattativa col Chelsea per Lukaku procede anche se Zhang tira la cinghia. E per quel che riguarda Dybala, invece è tutto fermo. Oggi se n’è accorta anche la Gazzetta:

Non si è parlato solo di Lukaku, nelle tre ore di vertice. Il meeting è stato anche l’occasione per affrontare tematiche relative all’intera rosa. Ecco perché si è toccato anche l’argomento Dybala. L’operazione legata all’argentino è ora in stand by. Inzaghi e i dirigenti stanno riflettendo a fondo sul parco attaccanti. L’arrivo di Paulo resta un’occasione da cogliere, beninteso. Ma il colpo Lukaku crea una situazione di sovraffollamento in attacco. L’Inter deve far spazio a Dybala, anche in termini numerici. E se Sanchez sarà in qualche modo accompagnato ai saluti con una buonuscita, Marotta e Ausilio non hanno riscontrato interesse in giro per l’Europa su Correa e i movimenti intorno a Dzeko sono molto timidi (ultimo il Valencia). Ecco perché ora l’Inter non può e non vuole spingere per Dybala. Marotta avrebbe dovuto incontrare l’entourage dell’argentino tra oggi e domani, ma nessun appuntamento è stato fissato: difficile accada qualcosa questa settimana. Per questo matrimonio, insomma, bisogna aspettare.