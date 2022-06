Koulibaly, contatto Adl-Ramadani: se arriverà un’offerta sui 40 milioni sarà valutata, altrimenti si vedrà

Sul CorSport. O il senegalese resterà a scadenza o si riaprirà il discorso rinnovo. Per lui il presidente farebbe un’eccezione all’abbattimento del monte ingaggi

Il Corriere dello Sport riferisce di un contatto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il manager di Kalidou Koulibaly, Fali Ramadani. Nulla di nuovo nei fatti: se arriverà un’offerta di 40 milioni sarà valutata, altrimenti si vedrà.

“Il manager del capitano del Napoli è stato in Italia e anche a Roma la scorsa settimana senza però incontrare il presidente, ma successivamente è andato in scena un contatto incentrato sul futuro del totem della difesa azzurra: se arriveranno offerte congrue, e dunque almeno vicine ai 40 milioni della valutazione di partenza, allora saranno analizzate, altrimenti si vedrà. Le strade sono due: il giocatore potrebbe restare a scadenza, avendo rifiutato la prima proposta di rinnovo del contratto (termine 2023), oppure le parti potrebbero riaprire il discorso del prolungamento anche perché De Laurentiis, nonostante il Napoli abbia intrapreso una rigida politica di abbattimento del monte ingaggi per Kalidou potrebbe essere pronto a fare un’eccezione che soddisfi, però, entrambe le parti”.