Il Telegraph: allo Stade de France i tifosi sono stati umiliati, è grazie a loro se si è evitato il peggio

Nel regno Unito, negli Stati Uniti, la stampa che conta, continua ad essere prima notizia il commento ai disordini e alla pessima organizzazione della polizia allo Stade de France per la finale di Champions. Ne scrivono il New York Times, The Atheltic, il Telegraph, il Guardian. La stampa che conta, che considera i fatti di Parigi un tantinello più rilevanti della stantia difesa d’ufficio dell’amico Gattuso. Sul Telegraph scrive Sam Wallace che era a Parigi per la finale. E racconta:

Il collo di bottiglia in cui sono stato intrappolato allo Stade de France sabato scorso è quello che alla fine avrebbe intrappolato i tifosi del Liverpool fuori dalla rampa del Gate X. Una volta superato il caos del controllo di sicurezza casuale, sarebbe stato impossibile per loro entrare nello stadio a meno di 100 metri di distanza. In quei minuti, i miei colleghi ed io eravamo bloccati in una grande folla ansiosa e tutti gli occhi erano tutti fissi su un punto. Era la linea delle guardie di sicurezza che controllavano l’accesso che dovevamo raggiungere. La verità, ineludibile come la folla di corpi ammassati sotto il sole della sera, era che la sicurezza e la polizia dietro di loro non sapevano cosa stavano facendo. Non era necessario aver partecipato a partite di calcio per 30 anni per rendersene conto. Erano nel caos.

Qualunque cosa il rapporto Uefa scoprirà nei prossimi mesi, la speranza è che riconosca ufficialmente che la folla è rimasta calma. In questo modo hanno evitato il peggio.