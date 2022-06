Il nuovo presidente dell’Hertha Berlino è un ex capo ultras espulso dallo stadio tre volte

Kay Bernstein ha frequentato la curva per anni, spesso protagonista di risse, per una delle quali è anche stato arrestato. Da oggi guiderà il club

Il nuovo presidente dell’Hertha Berlino è un ex ultras. Si chiama Kay Bernstein, è stato espulso dallo stadio tre volte per cattivo comportamento. E’ stato eletto nuovo top manager del club tedesco. Ha raccolto 1670 voti sui 3016 espressi, una maggioranza assoluta che gli ha consegnato la vittoria sugli altri due candidati in ballo. La sua elezione è stata salutata dai suoi sostenitori con l’urlo “Ha, ho, lui, Hertha!”, il grido che i tifosi dell’Hertha intonano in genere allo stadio, racconta El Pais, che ne traccia un profilo.

Bernstein è nato a Marienberg nel 1980 e si è trasferito a Berlino con la famiglia otto anni dopo. Ha fatto il suo ingresso all’Olympiastadion per la prima volta nel 1994. Ben presto è entrato a far parte della curva, nel gruppo ultra Harlquins ‘98 finendo per diventarne uno dei personaggi più di spicco, protagonista anche di numerose risse, per le quali è stato espulso dallo stadio tre volte e in una occasione anche arrestato dalla polizia perché considerato l’istigatore del lancio di oggetti sul campo che ha finito per ferire un lavoratore. Oggi è un uomo d’affari che ha una società di comunicazione ed una di costruzione, sposato con una figlia.

Dice di aver «dato tutto per Hertha». Ora siederà sulla sedia presidenziale del club, succedendo a Werner Gegenbauer, che si è dimesso alla fine di maggio dopo 14 anni in carica.

«Grazie per la vostra fiducia. Grazie per la vostra responsabilità. Il nostro Hertha è in terapia intensiva, ma possiamo curarlo dall’interno. Funziona solo se lo facciamo insieme. Ognuno di voi può aiutarci a recuperare la nostra anima blu-bianca. Vi ringrazio. E Ha, ho, he, Hertha!».

Ha ringraziato così i suoi sostenitori, l’ultras presidente.

After receiving 1,670 votes, Kay Bernstein has been named as the new president of Hertha BSC 🗳️ Congratulations, Kay! #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/9Rfq2eBuHe — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) June 26, 2022