Il governo francese: «La polizia ha sbagliato per un pregiudizio sui tifosi del Liverpool colpevoli a Hillsborough»

Un rapporto per il primo ministro svela che le autorità avrebbero schierato la polizia in antisommossa per la finale di Champions per un’associazione errata del disastro del 1989 con il teppismo dei tifosi inglesi

I tifosi del Liverpool hanno rischiato di fare la fine che fecero a Hillsborough a causa proprio del pregiudizio storico che li ha segnati in seguito a quella tragedia: le autorità francesi avrebbero schierato la polizia antisommossa per la finale di Champions League a Parigi, per un’associazione errata del disastro del 1989 con il teppismo dei tifosi. Un cortocircuito paradossale evidenziato da un rapporto ufficiale prodotto per il primo ministro francese Élisabeth Borne.

Il rapporto di 30 pagine di Michel Cadot, delegato del ministero dello sport per i principali eventi sportivi, sembra confermare le ipotesi più cupe di molti tifosi del Liverpool: fa riferimento a Hillsborough in una sezione sulle informative di intelligence della polizia prima della finale del 28 maggio tra Liverpool e Real Madrid. Si riconosce che i tifosi del Liverpool non sono noti per atti violenti durante le partite, ma poi prosegue: “Il riferimento alla tragedia di Hillsborough del 1989 – 97 morti – ha portato però alla stesura di un fermo accordo di polizia, per mantenere l’ordine in tenuta antisommossa, per poter rispondere a un rischio di fenomeni collettivi di teppismo e scempio, come era accaduto a Marsiglia il 13 giugno 2016 durante la partita Inghilterra-Russia”.

Si tratta di un falso storico. Per anni le autorità inglesi hanno sviato le responsabilità di quella tragedia addossandole ai tifosi stessi. Le famiglie delle vittime Hillsborough hanno reagito con indignazione e sgomento all’associazione del rapporto del disastro con il teppismo degli hooligans. Solo dopo 27 anni una inchiesta ha poi stabilito, nel 2016, che le 97 vittime furono uccise per negligenza grave da parte dell’ufficiale di polizia del South Yorkshire al comando, David Duckenfield. E che non ci furono teppismo, ubriachezza, o tifosi senza biglietti quella notte.

Il rapporto di Cadot ha identificato molteplici falle nella gestione della folla allo Stade de France. Tuttavia, il rapporto sostiene l’accusa che un numero molto elevato di tifosi del Liverpool con biglietti falsi fosse una parte sostanziale del problema.

Steve Rotheram, sindaco di Liverpool che ha vissuto il caos a Parigi, incluso il fatto di essere stato derubato, ha detto: “Il rapporto mostra una mancanza di intelligenza e conferma le nostre peggiori paure. Il comportamento terribile della polizia e la cattiva gestione della folla a Parigi erano basate su falsità, ignoranza e pregiudizio. Ciò sottolinea ancora una volta la necessità di un’indagine completa, approfondita e indipendente”.