Gentile: «Nel 1982 Maradona insultò mia madre per innervosirmi, non volle darmi la sua maglietta»

Stasera si gioca Italia-Argentina. Il Giornale intervista Claudio Gentile, uno dei protagonisti di Italia-Argentina di 40 anni fa. Quando dall’altra parte c’era Maradona.

«Due sere prima di quella partita Bearzot mi disse: ti ho visto bene, sei di nuovo in condizione, te la senti di marcare Maradona? Pensai che stesse scherzando. Gli risposi, quasi ridendo: vabbè mister, ci penso io. Presi le videocassette delle prime tre partite e me lo studiai».

Lo studio su Diego che cosa consigliò?

Gentile racconta:

«Diego mi provocò dal fischio di inizio, insultò mia madre, per rendermi nervoso ma ero abituato a ben altro. Al fischio finale scappò via, non volle scambiare la maglietta, fui l’unico a non avere un ricordo di quella partita».