Gazzetta: Ronaldo pronto a tagliarsi l’ingaggio per tornare in Italia, Mendes lo offre alla Roma

CR7 ha nostalgia dell’Italia. Per ora c’è solo il tentativo di trovargli una nuova collocazione, ma a Roma c’è l’enclave portoghese Pinto-Mourinho-Rui Patricio

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United. Non intende rinunciare alla Champions e i rapporti con il tecnico non sono idilliaci, anzi. Per il suo futuro si parla di Bayern Monaco (anche di Chelsea) ma ci sono anche voci che lo danno vicino alla Roma. La Gazzetta dello Sport scrive che Mendes lo ha proposto alla Roma, dove già esiste un’enclave portoghese con il general manager Pinto, il portiere Rui Patricio e soprattutto José Mourinho.

“Lo sfondo è lo straordinario panorama della Roma giallorossa, che calcisticamente vive sul carburante portoghese assicurato dal g.m. Pinto, il portiere leader Rui Patricio e, soprattutto, lo straordinario carisma di José Mourinho, profeta di vittoria ma soprattutto di speranza. Se a questo aggiungiamo il fatto che il manager di Cristiano è lo stesso dello Special One – l’onnipotente Jorge Mendes – si capisce perché da giorni la Capitale viva in fibrillazione per la certezza dell’arrivo dell’attaccante alla Roma, tanto che i bookmaker lo quotano a 2 e spiccioli”.

La rosea parla dei termini che renderebbero l’operazione sostenibile dal punto di vista economico.

“per tornare in Italia CR7 sarebbe disposto a un robusto taglio d’ingaggio”.

Ronaldo è un’operazione costosa, ma garantisce anche parecchi introiti, come è successo con la Juve: il brand bianconero grazie al suo arrivo ha aumentato il proprio valore di circa 500 milioni. Sui social i follower sono passati da 50 a oltre 110 milioni e anche sponsor e merchandising hanno avuto un’impennata.