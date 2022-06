Gazzetta: la rottura tra il Napoli e Mertens è insanabile, stavolta è divorzio

La rottura consumatasi sulla mail dei legali del belga è insanabile. Il Napoli sostiene che non è detto che venga rimpiazzato, ma appare improbabile

“Stavolta è finita. Dopo nove anni bellissimi insieme, Napoli e Mertens divorziano e concludono in maniera decisamente brusca: un divorzio che poteva essere consensuale e non lo è stato”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Fra domenica e ieri si è comunque consumata una rottura che stavolta è insanabile e dunque si conclude una esperienza fatta di 397 partite e 148 gol in azzurro”.

Domenica è stato il giorno in cui è arrivata, dalle Fiandre, la mail dei legali di Mertens, sulla quale si è aperto un vero e proprio giallo, con due versioni assolutamente discordanti sulle cifre del rinnovo tra club e entourage del giocatore. La rosea continua:

“Il risultato è un divorzio. Legittimo da parte del club seguire una linea di rigore economico (forse allora sarebbe stato meglio evitare di “sventolare” dopo l’incontro a casa Mertens un accordo quasi fatto), altrettanto legittimo che un professionista valuti le offerte. Al momento si parla di Lazio e Botafogo, ma il giocatore sta sondando altre soluzioni con club europei di Champions. Sarebbe il caso di chiudere la questione senza inseguire colpevoli ad ogni costo. È andata così e ci auguriamo che il Napoli trovi il modo per far salutare in maniera adeguata ai tifosi il suo cannoniere storico”.