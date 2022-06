CorSport: Mertens-Napoli, gelo polare. Il rinnovo, allo stato, è praticamente impossibile

Il Corriere dello Sport torna sul giallo della mail inviata dagli avvocati di Mertens al Napoli. La versione del club è che il belga abbia chiesto 4 milioni di euro più bonus più la procura per i suoi agenti per rinnovare, l’entourage di Mertens smentisce, dichiarando che la richiesta è un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

“La prima è confermata dal Napoli: attraverso una mail spedita dallo studio legale Stirr Associates di Keerbergen, comune delle Fiandre a una ventina di chilometri dalla sua Lovanio, Mertens avrebbe richiesto 2,4 milioni di ingaggio, 1,6 milioni di una tantum alla firma e una serie di bonus per prolungare di un anno il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Ovvero 4 milioni netti più bonus : poco meno dei 4,5 milioni più bonus guadagnati nelle ultime due stagioni”.

Dall’altra parte, c’è la versione del calciatore.

“Fonti vicine a Mertens, nel frattempo, rilanciano un’altra versione: Dries, per rinnovare, avrebbe chiesto un contratto biennale da 2,5 milioni a stagione , così da spalmare l’ingaggio attuale tra il 2023 e il 2924. In sintesi, il giocatore sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio , puntando però su un progetto biennale”.

Posizioni molto diverse, dunque. Mentre i legali di Mertens scelgono di non commentare l’accaduto e il belga è impegnato in Nazionale. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il titolo da copertina, però, è molto semplice: gelo polare tra Napoli e Mertens. E il rinnovo, allo stato, è praticamente impossibile : a certe cifre non ci sono margini, trapela ancora dal club azzurro. Rottura, divorzio in vista dopo nove stagioni d’amore, linguacce e record di gol”.

La proposta del Napoli

Quale sarà il futuro del belga?

“Gattuso lo vorrebbe al Valencia, ma la situazione economica del club non sembra delle più rosee, così come Sarri alla Lazio, ma la politica della società non collima con i desideri dell’allenatore. E ancora: ci sono proposte in Brasile (Botafogo), a Dubai e in Qatar”.