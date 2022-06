Gazzetta: il prossimo bilancio Juventus sarà un altro bagno di sangue, rosso di 200 milioni

La Gazzetta fa il punto sulla situazione economico-finanziaria della Juventus. Il titolo è: “Agnelli rimane e svolta. Ecco i piani per il futuro tra tagli e voglia di rivalsa”.

Nell’articolo c’è scritto, tra le altre cose, che:

La Juve deve tagliare i costi della rosa senza perdere di vista l’obiettivo sportivo: quello minimo, da piano 2019-24, è la qualificazione continuativa alla Champions col raggiungimento degli ottavi; quello auspicato dall’ambiente bianconero è lo scudetto sfuggito negli ultimi due anni.

Si spiegano anche così le apparenti incongruenze nelle strategie di mercato, tra un colpo di prospettiva come Vlahovic e un’operazione “one shot” come Di Maria. Una cosa è sicura: il problema non sono le risorse. La Juventus si è consolidata patrimonialmente e ha abbattuto il debito con l’aumento di capitale da 400 milioni concluso a dicembre ma ha il dovere, nei confronti degli azionisti, di non sperperare il tesoretto, di compiere investimenti efficaci.

La riduzione delle spese è stata già avviata, anche se il bilancio al 30 giugno sarà ancora un bagno di sangue: la perdita non sarà lontana dal -210 milioni del 2020-21. Dal 2022-23 cominceranno a vedersi i frutti del risanamento.