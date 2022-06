Gazzetta: c’è il rischio che quasi tutti gli attaccanti del Napoli vadano via, solo Lozano non ha offerte

Le dichiarazioni di Victor Osimhen dal ritiro della Nigeria tengono banco anche sulla Gazzetta dello Sport.

“Parole che per certi versi somigliano a quelle dette da Kalidou Koulibaly. Dunque un’altra delle colonne del Napoli che non cita nemmeno la propria squadra di appartenenza e addirittura per certi versi indica le possibili destinazioni. Logico che in mezzo a tutti questi interrogativi il primo a non poter essere tranquillo è Spalletti, oltre ai tifosi”.