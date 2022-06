Feldi Eboli vince gara 1 della finale di calcio a 5 contro la strafavorita Pesaro

Vittoria ai rigori. Feldi Eboli è arrivata sesta in campionato. Giovedì sera gara 2 e sabato l’eventuale gara 3. Sempre in tv su Sky

Piccola grande impresa della Feldi Eboli che sera, nella gara 1 della finale dei play-off scudetto di Calcio a 5 svoltasi al “Pala-Sele”, ha superato, seppure soltanto ai calci di rigori, dopo aver chiuso in parità sia i tempi regolamentari che quelli supplementari, la strafavorita Italservice Pesaro (vincitrice degli ultimi due titoli di campione d’Italia, delle ultime due edizioni della Coppa Italia, nonché prima classificata durante la regular season) e adesso ha la possibilità, nella gara 2 che si terrà a Pesaro giovedì sera, di laurearsi campione di Italia di Calcio a 5, portando, in tal caso, il titolo in Campania per la prima volta in assoluto.

Si ricorda che la squadra rossoblù di Eboli ha concluso la stagione regolare al sesto posto in classifica (a pari punti con la Sandro Abate Avellino) e nel tabellone dei play-off scudetto ha già battuto ed eliminato avversari di valore quali SynBios Petrarca Padova (quarti classificati) ai quarti di finale e Olimpus Roma (che hanno chiuso la regular season al secondo posto) in semifinale, ottenendo ben quattro vittorie in altrettante gare, le stesse conseguite dai campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro che a loro volta hanno avuto la meglio sul Ciampino Aniene (ottavo in campionato) ai quarti e sul Napoli Futsal (quarto) in semifinale.

Dovessero riuscire nell’impresa di espugnare giovedì prossimo il “Pala Nino Pizza”, i campani compirebbero una vera e propria impresa, che nessuno avrebbe mai potuto soltanto ipotizzare alla vigilia; dovessero invece uscire sconfitti e fallire così il match point conquistato sera, il titolo di campione d’Italia verrà assegnato nell’eventuale gara 3, in programma 25 giugno, sempre a Pesaro (in virtù del miglior posizionamento in classifica in regular season).

Si fa presente che la gara 2 di giovedì sera, così come l’eventuale (speriamo di no) gara 3 di prossimo saranno entrambe visibili su SkySport, canale 202.