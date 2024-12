Meret, si limano gli ultimi dettagli per il rinnovo fino al 2027 (Di Marzio)

In questi minuti è in corso un altro incontro – dopo quello andato in scena a ottobre – tra Giovanni Manna e l’agente del calciatore Federico Pastorello.

Svolta sul rinnovo di Alex Meret. Solo pochi giorni fa le parti sembravano molto distanti dal trovare un accordo, ora invece sembra che si vada verso il rinnovo con il Napoli. Il club azzurro sta provando a stringere per il prolungamento del portiere classe ’97 e in questi minuti è in corso un altro incontro – dopo quello andato in scena a ottobre – tra Giovanni Manna e l’agente del calciatore Federico Pastorello.

L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, scrive

“Sul tavolo il rinnovo del contratto di Alex Meret, in scadenza il prossimo giugno. Le parti sono vicine e si stanno limando gli ultimi dettagli. L’ex Spal potrebbe presto rinnovare fino al 2027 o al 2028”

