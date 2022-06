El Mundo su Gattuso: il Valencia ha chiesto aiuto a Mendes per vendere i giocatori migliori

El Mundo dedica un articolo alla firma – che ancora non c’è stata ma è considerata imminente – di Gennaro Gattuso col Valencia. Ingaggio avvenuto grazie ai buoni uffici di Mendes il superprocuratore che tra i suoi clienti ha anche l’allenatore calabrese.

Il presidente del Valencia è Peter Lim imprenditore di Singapore. Secondo El Mundo già a gennaio, prima della sconfitta in finale in Coppa del Re, Lim aveva deciso di rompere col tecnico José Bordalás (al quale sarà dovuto un indennizzo di 700mila euro).

Scrive il quotidiano spagnolo:

Mercoledì 6 aprile, 17 giorni prima della finale contro il Betis, Anil Murthy e Joey Lim, i due dirigenti del Valencia, sono andati a Milano per spiegare a Gattuso i piani del club. Poche settimane dopo, gli hanno girato tutte le informazioni economiche e sportive. A maggio Gattuso è andato a Valencia, tutto mentre sulla panchina c’era ancora Bordalás. (…) In cinque settimane l’allenatore ha studiato nel dettaglio la situazione economica, la rosa e ha fatto la sua valutazione su partenze e rinforzi, essendo molto chiaro che la priorità è vendere molto e acquistare a basso costo.

Il progetto è spiegato dal Mundo:

Lim ha chiesto l’aiuto di Mendes per facilitare la vendita, possibilmente a prezzi sostenuti, di Gonçalo Guedes e di altri giocatori appetiti dal mercato come Carlos Soler e, in misura minore, José Luis Gayà. (…) Una volta quadrati i conti con le cessioni, che dovranno fruttare almeno 70 milioni, non sono esclusi nuovi acquisti.