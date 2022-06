«È irragionevole che un atleta torni a gareggiare subito dopo il Covid, si rischia anche la morte in campo»

Il medico sportivo alla Sueddeutsche: «Omicron può causare danni al cuore, ai reni, al fegato, al cervello, ai nervi. Mai visto tante miocarditi in carriera»

Il Long Covid e lo sport, un tema complesso, che ogni tanto torna alla ribalta, ancora poco dibattuto. Qualche giorno fa ne parlava Avvenire, con un’intervista al professor Domenico Corrado. Anche la Sueddeutsche si sofferma sull’argomento con l’intervista al cardiologo e medico sportivo di Monaco Milan Dinic. Il suo monito è chiaro: attenti a considerare il Covid scomparso. E, soprattutto, attenti a non sottovalutarne le conseguenze, anche sugli atleti.

«Circa il 15-20% delle persone che hanno un decorso lieve sviluppa il Long Covid, anche con due settimane di ritardo. Quello che mi preoccupa è la miocardite, che da gennaio vedo più spesso di quanto non abbia visto nella mia carriera».

Dinic segue molti atleti a Monaco e in molti di loro ha riscontrato casi di miocardite legati al Covid.

«La miocardite è un camaleonte. I sintomi vanno da una sensazione di esaurimento o indolenzimento muscolare alle aritmie cardiache. Il grosso problema è che di solito non te ne accorgi. Con il Long Covid la situazione è diffusa, ci sono sindromi da stanchezza, dolori muscolari e articolari e spesso le funzioni cognitive sono limitate. I pazienti hanno nebbia nella testa, problemi di concentrazione, disturbi del sonno, scarsa rigenerazione. Si tratta di un colorato buffet di sintomi».

Secondo Dinic un atleta che ha avuto il Covid non dovrebbe tornare in campo con tanta fretta.

«Personalmente, sono un sostenitore della sicurezza prima di tutto. E trovo del tutto irragionevole ricominciare così presto. Se la pausa è troppo breve, rischi la tua salute e, nel peggiore dei casi, la tua carriera sportiva. Anche i casi nel calcio professionistico o nella pallamano professionistica con infiammazione del muscolo cardiaco o cicatrici dei polmoni hanno dimostrato che il Covid non deve essere sottovalutato. Molti pensano di essere forti, di avere un ottimo sistema immunitario, ma non c’è uno schema in questa malattia».

Cosa rischia chi torna ad allenarsi troppo presto?

«Omicron può anche causare l’infiammazione dei microvasi e quindi danni al cuore, ai reni, al fegato, al cervello e ai nervi, tra gli altri. E la causa di morte più comune nei giovani atleti agonisti è la morte cardiaca improvvisa a causa di aritmie cardiache complesse causate da miocardite. Il caso peggiore: l’atleta cade morto sul campo. Oppure il muscolo cardiaco è così irritato che l’infiammazione continua a progredire, portando a una debolezza della gittata cardiaca e puoi lottare solo con il 20 o il 30% della forza del cuore».

È anche responsabilità dei club?

«Totale. Posso capire che, un giovane giocatore del Bayern è pieno di ambizioni, vuole andare avanti, si vede sotto pressione e dice nonostante il Covid: “Devo dare il gas ora”. Allo stesso tempo, vedo il club in questa situazione come una specie di genitore che dice: “Guarisci, devi guarire, ti siamo vicini”. Nel caso di un legamento strappato, ad esempio, è anche abbastanza chiaro che ti sforzi di nuovo solo quando la lesione è completamente guarita. La stessa intesa va stabilita per il Covid».

Per quanto tempo gli atleti dovrebbero prendersi una pausa dopo un’infezione da corona?

«I decorsi e le esigenze sono molto diversi. Per un ragazzo fortunato che è totalmente asintomatico o che ha avuto lievi sintomi di raffreddore in meno di tre giorni, si dice tre giorni di riposo, e poi leggeri allenamenti sull’ergometro in quarantena. Ma dopo la quarantena, andrei comunque piano per altre due settimane prima di andare avanti. Se lo sforzo ti fa sentire bene e non ti manca il fiato, fai degli allenamenti leggeri nei giorni seguenti. Molto importante: aumentare prima la frequenza delle unità, poi la durata e infine l’intensità».

Ma attenzione ai sintomi di irregolarità nel funzionamento del corpo.

«Rapido esaurimento, battito cardiaco elevato, aumento della sudorazione, vertigini, mancanza di respiro o mal di testa dovrebbero essere presi sul serio e dovresti scalare una marcia. Questi sono segnali di avvertimento e quando compaiono, il corpo ha semplicemente bisogno di tempo. Se il decorso è lieve o moderato, le persone colpite devono comunque essere prive di sintomi, il che può richiedere fino a quattro settimane. Di recente ho avuto un triatleta che ha lottato con la tosse per tre settimane, si sentiva debole. Ho dovuto convincerlo che il riposo è la priorità numero uno adesso, finché la tosse non sarà passata. Se hai la polmonite, hai bisogno di quattro settimane di riposo. In caso di infiammazione del muscolo cardiaco, possono essere necessari anche dai tre ai sei mesi, a seconda del decorso. Altrimenti, il rischio di danni agli organi è troppo alto».

Rigenerarsi dal Covid non vuol dire restare immobili sul divano.

«Ovviamente no. Si tratta di un recupero lento e completo. Ciò include esercizio fisico moderato, uscite all’aria aperta, corsa o ciclismo molto facili, ma sport non estenuanti. E se hai un’infiammazione del muscolo cardiaco, fai una passeggiata il più possibile. Spesso devo rallentare i pazienti».

Inoltre è importante fare controlli medici accurati.

«La visita medica sportiva è di fondamentale utilità per tutti, atleti e non atleti avrebbero dovuto sottoporsi a un’ecografia cardiaca per scoprire se c’è un difetto cardiaco non scoperto. Dopo la polmonite o l’infiammazione del muscolo cardiaco, dovresti essere esaminato di nuovo. Inoltre, molte persone con assicurazione sanitaria legale non sanno nemmeno che quasi tutte le compagnie di assicurazione sanitaria ora sovvenzionano le visite mediche sportive ogni due anni, siano esse AOK, Barmer, DAK, Mobil-Krankenkasse o Techniker».