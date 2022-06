Il Long Covid e gli sportivi: gambe tagliate, stanchezza, nebbia mentale e respiro corto per tantissimi professionisti

È il professor Domenico Corrado, Ordinario di Malattie dell’apparato cardiovascolare all’Università di Padova e direttore dell’Unità dipartimentale sulle cardiomiopatie genetiche, oltre che direttore dell’unico master di Cardiologia dello Sport in Italia, a rilasciare una lunga intervista a Avvenire sul tema del long Covid e dell’impatto sugli sportivi.

Non può fare nomi – riferisce Avvenire – ma nel suo studio stanno approdando professionisti delle più popolari discipline sportive, rimasti “appiedati” per il “blocco” alle gambe, anche campioni olimpici (parliamo di uomini e donne) in molti casi condannati alla fine della carriera. Tutto per un virus che in fondo era, ed è, sottovalutato. «Il Covid può lasciare degli esiti assolutamente inattesi. Ovviamente più grave è stata la malattia dal punto di vista polmonare e più forte è il rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare o di altri organi, ma quello che abbiamo visto è che anche atleti usciti da un Covid asintomatico possono avere importanti sequele anche dopo mesi dalla guarigione»