Dopo la figuraccia con l’Ungheria Southgate ha deciso: l’Inghilterra giocherà il Mondiale “all’italiana”

Il ct inglese in trincea dopo le critiche: “L’idea che possiamo mettere in campo un sacco di giocatori offensivi e fare affidamento sul talento per vincere le partite… beh è sbagliata”

Basta figuracce. Altro che critiche per il gioco troppo attendista che già lo perseguitavano: Gareth Southgate ha deciso che l’Inghilterra al Mondiale giocherà “all’italiana”, se ancora così si può chiamare una tattica attenta e conservativa.

La terribile sconfitta interna per 4-0 contro l’Ungheria, la più pesante sconfitta casalinga dell’Inghilterra dal 1928, ha lasciato il segno. Secondo il Telegraph il ct ha le idee chiarissime, adesso. Come se il trauma lo avesse reso più lucido.

“Capisco il desiderio di vedere un gioco più aperto… ma abbiamo visto che devi avere il giusto equilibrio in una squadra”, ha detto Southgate dopo il tonfo, riflettendo sulla natura della sconfitta che ha lasciato l’Inghilterra sull’orlo della retrocessione nella Serie B della Nations League. “Devo prendere le decisioni giuste. Con un club, magari se sei al top, e hai molto tempo per lavorare con i giocatori, puoi giocare un gioco più aperto. Ma penso che anche le migliori squadre siano molto brave in fase difensiva, sono brave in transizione, hanno equilibrio. Quindi, l’idea che possiamo mettere in campo un sacco di giocatori offensivi e fare affidamento sul talento per vincere le partite… beh è sbagliata. Questo è un promemoria per me stesso. Quello che è successo non può succedere più”.

Ai Mondiali – scrive il Telegraph – possiamo aspettarci che l’Inghilterra riparta con un 3-4-3, che ha i suoi limiti ma che, senza dubbio, ha portato al successo. Il problema per Southgate è, quanto lontano può portare l’Inghilterra? Ha altre due partite prima di volare in Qatar, e sono grandi partite: in trasferta in Italia e in casa contro la Germania. Le userà per mettere a punto il suo sistema. Non ci possono essere più esperimenti”.

“Il problema è che dopo aver perso la semifinale di Coppa del Mondo contro la Croazia nel 2018 e la finale di Euro 2020, Southgate ha fatto la stessa osservazione: il suo sistema, 3-5-2 o 3-4-3, potrebbe portare l’Inghilterra solo fino a un certo punto e hanno bisogno di più controllo a centrocampo per vincere un trofeo importante. Le squadre più offensive non tendono a vincere i tornei”.