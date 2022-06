Corsport: tutto tace tra il Napoli e Mertens, a 48 ore dall’addio

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla non trattativa tra il Napoli e Mertens che il 30 giugno, cioè dopodomani, non sarà più un calciatore del Napoli.

Tra il Napoli e Dries Mertens è calato il silenzio. Che in certi casi, trattandosi di una storia d’amore applicata al calcio (o viceversa), somiglia un po’ al prologo della fine. Precisazione dovuta: in tempi di mercato può succedere di tutto, davvero qualsiasi cosa fino all’ultimo istante utile, ma in questo momento i segnali sono pari a zero.