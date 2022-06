CorSport: il futuro di Sabatini potrebbe essere all’Olympiacos

Il club greco avrebbe presentato un’offerta all’ex direttore sportivo della Salernitana, che intende accettare. La Salernitana lo sostituirà con Bigon

Il matrimonio tra Walter Sabatini e la Salernitana è finito nel peggior modo possibile, con stracci volati tra il presidente Iervolino e l’ex direttore sportivo. Il quale, in una delle tante interviste rilasciate in questi giorni, dopo la rottura con il club, ha dichiarato di essere pronto a partire per l’estero, per accettare una delle offerte che gli sono arrivate. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, si tratterebbe dell’Olympiacos. La Salernitana, intanto, si appresta a sostituirlo con Bigon.

“Si tratterebbe dell’Olympiacos, club della serie A greca. Intanto, a Salerno è sull’uscio Riccardo Bigon. Oggi o domani potrebbe esserci la fumata bianca”.