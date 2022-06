CorSport e Spalletti: non mi prendete Deulofeu, non c’entra col calcio di Luciano 

Il Corriere dello Sport dedica un lungo e interessante pezzo ai pensieri di Luciano Spalletti. Non ci sono virgolettati, ma lo firma Giancarlo Dotto, giornalista molto vicino al tecnico del Napoli: i due sono amici dai tempi della Roma. Tra le altre cose, emerge che Gerard Deulofeu non rientra esattamente tra le preferenze dell’allenatore.

“Politano vuole andare via (questione di feeling insinua il suo entourage, ma forse anche qui questione di soldi)? Okay, ma non mi prendete Deulofeu. Che è un giocatore devastante ma in un calcio che non è quello di Spalletti. Il calcio che detesta, quello del fare testuggine dietro e scatenarsi negli spazi. Gli piacerebbe, eccome, Veretout, ma costa troppo e sa bene che “costare troppo” a Napoli è peggio che avere il colera. Pjanic? Non serve. Gli piace Lobotka”.