Corsport: De Laurentiis ha cambiato idea su Bernardeschi, la trattativa si è interrotta

Non è più il grande obiettivo, il dialogo con l’entourage è fermo. L’obiettivo principale resta Deulofeu, ma la distanza tra Napoli e Udinese resta di sette milioni

Il Corriere dello Sport fa il punto su Bernardeschi e Napoli, e scrive che De Laurentiis ha fatto dietrofront.

Bernardeschi non è più il grande obiettivo, il dialogo con l’entourage è rimasto fermo alla fase perlustrativa, e De Laurentiis ha rallentato sino a fermarsi e a rivedere le convinzioni che l’avevano spinto a confessare pubblicamente l’apertura della trattativa. A questo punto, Deulofeu diventa l’obiettivo principale di una rifondazione a tutta fascia. C’è ancora distanza tra Napoli e Udinese ma non sono ancora scesi in campo De Laurentiis e Pozzo. Si cerca di ridurre la distanza tra domanda e offerta, che resta di sette milioni.