CorSport: dal Napoli non arrivano segnali per Mertens

Tra meno di una settimana Ospina e Mertens saranno ufficialmente svincolati. Al momento non ci sono novità sui loro rinnovi. Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione del belga e scrive che “al momento, dal Napoli, non arrivano segnali”.

“Il belga vorrebbe restare – in ogni caso andranno riviste le cifre – ma non ha ancora ricevuto una proposta”.

Deulofeu resta in attesa per sostituirlo.

“L’esterno dell’Udinese non vede l’ora di vestire l’azzurro, coi bianconeri l’accordo è vicino, c’è già stato il contatto tra De Laurentiis e Pozzo, quest’ultimo apprezza Zerbin e Gaetano (non per forza da inserire nello stesso affare) e comunque i rapporti tra i due club sono ottimi e dunque, nel caso, non sarà difficile trovare un’intesa”.