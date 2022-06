Corrmezz: Koulibaly è il piano B del Barcellona, il Napoli potrebbe salire a 5 milioni per il rinnovo

I catalani vogliono Koundé del Siviglia ma costa 60 milioni, per Kalidou ne offrirebbero 25 ma il Napoli ne vuole 40. La trattativa per il rinnovo

Koulibaly. Il Corriere del Mezzogiorno, con Ciro Troise, mette in fila un po’ di notizie sul senegalese. I conti decisamente preoccupanti del Barcellona. Gli obiettivi del club catalano che considera il calciatore napoletano una seconda scelta e poi il Napoli che potrebbe alzare la proposta di rinnovo a 5 milioni.

Il piano A del Barcellona è Koundè del Siviglia ma servono almeno 60 milioni di euro e bisogna battere la concorrenza del Chelsea. C’è un mercato internazionale dei difensori centrali, Koulibaly è dentro questo vortice ma il Napoli non cambia idea, chiede 40 milioni di euro e non ha alcuna intenzione d’abbassare le pretese. Il Barcellona ha in mente proposte più basse, non superiori ai 25 milioni anche quando avrà risolto i suoi problemi. Il primo aggiornamento è previsto a metà luglio.