Ceferin e gli stadi italiani: «Non ce n’è uno che possa ospitare una finale di Champions»

La Gazzetta intervista il presidente della Uefa Ceferin. Che parla anche dell’Italia sia in relazione all’Europeo del 2032 con l’Italia candidata a ospitarlo sia in relazione al fair play finanziario.

L’Euro 2032 è a rischio?

Il nuovo Fair Play sarà un problema per i nostri club.

«Alcuni hanno problemi gravi. Ma non vogliamo ucciderli. Se presentano piani sostenibili, li aiuteremo in tutti i modi. La cosa importante è che non puoi spendere più del 70% dei ricavi per stipendi, commissioni e mercato. Il vecchio sistema ha annullato le perdite, questo punta a competitive balance e sostenibilità. Sono ottimista».