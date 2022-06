Carnevali: «Con il Psg ho parlato di più giocatori, compreso Scamacca»

L’ad del Sassuolo a Sky: «Ci siamo incontrati nella finale di Champions. Scamacca credo sia un giocatore interessante per diversi club»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha dichiarato a Sky di aver parlato con il Paris Saint Germain di Scamacca e che sull’attaccante c’è l’interesse di diversi club. Oggi la Gazzetta dello Sport scriveva che per Scamacca l’offerta più concreta è stata finora quella del Napoli di De Laurentiis, ma che 40 milioni potrebbero non bastare nell’asta destinata ad aprirsi per il giocatore.

“Luis Campos è un amico, ci siamo incontrati nella finale di Champions. Abbiamo parlato di più giocatori, compresa anche la situazione di Scamacca. Credo che sia un giocatore interessante per diversi club”.