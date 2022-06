Gazzetta: Scamacca, l’offerta più concreta è del Napoli, ma 40 milioni potrebbero non bastare

Se qualcuno dovesse farsi avanti con 100 milioni per acquistare Victor Osimhen, il Napoli potrebbe puntare su Scamacca. L’attaccante del Sassuolo ha su di sé l’interesse di diversi club, ma quella del Napoli è stata, finora, l’offerta più concreta, scrive la Gazzetta dello Sport.

Scamacca ha rinnovato il contratto con il Sassuolo fino al 2026,

“ma con il patto di avere il via libero in caso di un’offerta irrinunciabile. È questo il punto: 40 milioni rischiano di essere pochi. E ciò tiene tutti in attesa. In questa asta a lenta carburazione bisogna chiaramente aspettare l’incastro giusto. Ovviamente il Napoli, con il ritorno in Champions League, può giocare un ruolo importante in questa partita se davvero Victor Osimhen va dove lo porta la sua ambizione”.