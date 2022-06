Bierhoff: «Il trattamento che il Qatar riserva agli omosessuali è inaccettabile, la Fifa dovrebbe pensarci»

Il direttore della Federazione di calcio tedesca, Oliver Bierhoff, ha criticato aspramente il trattamento riservato agli omosessuali dal Qatar, paese che ospita la Coppa del Mondo. In un’intervista al gruppo mediatico Funke, lo ha definito «inaccettabile», ed ha aggiunto: «non corrisponde in alcun modo alla mia convinzione».

In Qatar, l’omosessualità è illegale e punibile con una reclusione fino a sette anni.

«Quali sono i criteri di aggiudicazione che applica la Fifa per una Coppa del Mondo? Perché assegnare un torneo è la spada più affilata per spingere per i cambiamenti necessari, ma i cambiamenti dovrebbero avvenire prima del premio e non dopo, altrimenti non hai più alcuna leva per applicarli. Anni fa ho detto che è una grande sfida per le grandi federazioni come UEFA, CIO e FIFA pensare a questa domanda sui criteri di aggiudicazione. Sono convinto che i criteri di aggiudicazione debbano essere strettamente legati alle questioni relative ai diritti umani».