Berrettini e Cilic positivi, Djokovic (non vaccinato) dribbla il Covid a Wimbledon

Il serbo si è allenato con il croato, anche lui costretto al ritiro per aver contratto il virus. Intanto salta il suo principale sfidante (con Nadal) per la vittoria

Novak Djokovic ha ribadito appena l’altroieri che lui a farsi il vaccino per il Covid non ci pensa proprio. E che per questo motivo salterà gli Us Open (a meno che gli Stati Uniti non cambino le regole d’ingresso nel Paese). Nel frattempo il virus, a Wimbledon lo “accompagna”, e per ora lo evita.

Prima è risultato positivo Marin Cilic. Il finalista dell’edizione 2017, numero 17 del mondo, si è allenato con il serbo, si è fatto la doccia, si è cambiato e s’è fatto un tampone: addio torneo. Ha condiviso con lui il campo, e lo staff di Djokovic ora è un tantino preoccupato.

Poi è saltato anche Matteo Berrettini, da tutti accreditato come il suo principale sfidante sull’erba londinese, dopo aver vinto di fila Stoccarda e il Queen’s, inanellando una serie di vittorie quasi imbarazzante dal ritorno in campo dopo 84 giorni di stop per l’operazione al polso. Persino il sorteggio aveva disegnato un tabellone che potenzialmente avrebbe portato ad una nuova finale Djokovic-Berrettini, la rivincita di quella della passata edizione. E invece ci ha pensato il Covid.