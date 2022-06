As: la Liga denuncia Juventus, Psg e Manchester City alla Uefa

Per Tebas i tre club mettono a rischio l’ecosistema calcio. Vuole proteggere i club spagnoli ed europei dal pericolo di competere a condizioni inferiori

LaLiga denuncia Juventus, Psg e Manchester City alla Uefa. Javier Tebas ritiene che i tre club abbiano messo in pericolo l’ecosistema calcio, interviene per difendere i club spagnoli. Lo riporta As.

“LaLiga va all’attacco contro le irregolarità finanziarie dei grandi club in Europa. Sta per presentare una denuncia al PSG, ma, in aggiunta, Tebas ne ha già presentate altre due alla Uefa. Per quanto ne sappiamo, sono state presentate contro Manchester City e Juventus. L’obiettivo è proteggere i club spagnoli ed europei dal competere in condizioni inferiori rispetto ad altri che la Liga ritiene violare le regole e, inoltre, mettere a rischio l’ecosistema del calcio”.

Al Manchester City Tebas contesta l’accordo con Haaland. Tebas sull’operazione ha dichiarato:

“Mi piacerebbe sapere come hanno fatto l’operazione. Mino Raiola chiedeva una grossa commissione…”.

La denuncia della Juventus, invece, è mossa a causa dell’inchiesta iniziata lo scorso novembre in Italia per presunta frode contabile. LaLiga vuole che la Uefa indaghi anche su questo.