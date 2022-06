Allegri beccato con Luis Campos, dirigente del Psg. Sky chiarisce: «Non vuole lasciare la Juve»

I social impazziscono ma l’emittente satellitare fa sapere che questo incontro non prelude a un divorzio e che il Psg prenderà Galtier

È bastata una foto pubblicata sui social a scatenare un enorme tam tam di notizie intorno all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ch’è stato ritratto assieme a Luis Campos, il nuovo responsabile dell’area tecnica del Paris Saint Germain, alla disperata ricerca di un allenatore per rimpiazzare Pochettino.

I francesi, è noto, hanno provato a chiudere per Zidane, che però non sono riusciti ancora a convincere. E allora non può che far notizia, chiaramente, l’incontro con il tecnico livornese, legato alla Juventus da un lungo e ricco contratto.

quest'anno nel calciomercato 2022 mancava questa ..🤣🤣🤣🤣 p.s. il problema cmq e che ci fa #allegri con #Campos …???🤔 A chiarire la situazione ci ha pensato immediatamente Sky Sport. L'emittente satellitare fa sapere che questo incontro non prelude a un divorzio tra Allegri e la Juventus e che la volontà del tecnico, almeno per ora, è quella di rimanere alla Juve. Il Psg, secondo Sky, punterà su Galtier.