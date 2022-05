Zaccagni e la Nasti fittano l’Olimpico per il «gender reveal party» – VIDEO

L’influencer napoletana ha risposto alle critiche su Instagram. «La verità è che non avete mai visto una cosa simile, siamo stati originali»

Location d’eccezione per il party organizzato dal calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e l’influencer napoletana Chiara Nasti per rivelare il sesso del loro bebé: lo stadio Olimpico. Ebbene sì, sono i maxi-schermi dello stadio romano ad essersi illuminati d’azzurro con la scritta «it’s a boy» proprio dopo un rigore calciato dal fantasista ex Verona sotto la Curva Nord. Alla festa, con gli amici e i parenti della coppia, ha partecipato anche il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito e alcuni dei compagni di squadra di “Zac”, tra cui Ciro Immobile.

#Zaccagni ha affittato lo Stadio Olimpico.

Lui e la fidanzata.

C’erano gli amici.

A un certo punto ha tirato un rigore a porta vuota.

Questa cosa ha innescato un meccanismo che ha fatto intendere il sesso del figlio in arrivo. È successo davvero. pic.twitter.com/57c6uTOU8R — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 18, 2022

La festa ha suscitato reazioni diverse dal mondo social. Chiara Nasti, su Instagram, ha risposto piccata a chi ha parlato di «cafonata»: «La verità è che non avete mai visto una cosa simile – ha scritto – e che disprezzate solo perché non potete avere lo stesso! Perché noi, non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale, ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù»