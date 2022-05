Pare proprio che non basti la prospettiva di un romantico ritorno, Pogba dalla Juve vuole i soldi. Gli stessi che gli darebbe il Psg. Per il centrocampista francese l’offerta del Psg – fa sapere il noto portale Tuttomercatoweb – è il parametro di riferimento: vuole dieci milioni di euro più bonus. L’incontro del suo entourage con la Juventus, insomma, ha aperto “formalmente” una trattativa, ma non è affatto detto che questo basti. Certo è sintomatico di una linea che è cambiata: da giovani talenti a top player pronti, parametri zero di lusso.

Andrà capita l’offerta della Juve, che può sfruttare due elementi a suo vantaggio: il fatto che Torino resti una destinazione gradita a Pogba e il fatto che tutti gli sforzi di Al-Khelaifi siano attualmente concentrati sul tentativo di non far partire Kylian Mbappè direzione Madrid. I parigini in stand-by tutto il resto, anche i contatti con l’entourage di Pogba. Una scelta che può favorire i bianconeri.