La Juventus torna all’antico: parametri zero di qualità. Di Maria (quasi fatta) e Pogba

Dal Corriere della Sera: per l’argentino si attende solo Mendes. Per Pogba se conteranno solo i soldi, andrà al Psg. La Juve gli offre 8 milioni e la numero 10

Il Corriere della Sera illustra la strategia della Juventus. Che è cambiata rispetto all’ultima gestione Paratici quando le priorità erano: “abbassare età (degli acquisti) e stipendi”.

Sulla lista ci sono Di Maria e Pogba.

Per Di Maria (34 anni) scrive il Corsera

basta un ultimo incontro con Jorge Mendes, l’agente: al giocatore, in uscita dal Psg per scadenza di contratto, è destinato un accordo annuale (con opzione per il bis) sui 7 milioni di euro a stagione.