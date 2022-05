Sassuolo-Milan, biglietti esauriti in due ore e c’è chi rivende i tagliandi a 3mila euro

Centomila milanisti in coda per accaparrarsi un biglietto online. E parte il bagarinaggio sui canali non ufficiali di vendita

I biglietti per Sassuolo-Milan sono andati esauriti in due ore facendo impazzire il sistema di vendita online. I milanisti hanno cercato di accaparrarsi tutti i biglietti disponibili per il Mapei. La Gazzetta dello Sport scrive che erano più di 100mila i tifosi in attesa dell’acquisto, ma che sono riusciti a comprarlo soltanto in 18mila.

Subito dopo l’annuncio del sold out, però, sono magicamente comparsi online, sui mercati secondari, biglietti a prezzi esorbitanti, dai 1000 euro fino ad arrivare ai 3mila. La Gazzetta dello Sport spiega come sia possibile:

“Nel dato della capienza complessiva rientrano i circa duemilacento abbonati neroverdi. Tra loro quelli che hanno una tessera relativa al solo girone di ritorno hanno una speciale prelazione dedicata: fino alle 23 di venerdì potranno acquistare fino a quattro biglietti di Tribuna Sud, settore dei tifosi di casa, per cui resta ancora una minima disponibilità. Diritto esercitabile esclusivamente allo Store Ufficiale del Sassuolo o nei punti vendita VivaTicket delle province di Modena e Reggio Emilia. Si è così scatenato il fenomeno social: tifosi rossoneri che lanciano appelli agli abbonati dell’altra parte per farsi acquistare un tagliando. Uno dei motivi per cui tra bagarini e siti di secondary ticket, canali non ufficiali, ci sono tagliandi in vendita che vanno dai 1200 ai 3000 euro”.