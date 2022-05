Sabatini: «L’amore di Salerno funziona per la mia psiche. Nicola commosso, credo pensasse al figlio»

Walter Sabatini si racconta a Emanuela Audisio per Repubblica.

Come l’ha convinta Davide Nicola?

«Quando al primo allenamento l’ho sentito incitare un giocatore a marcare l’avversario. Gli ha urlato: rincorrilo con felicità. Non mi era mai capitato. È stato un segnale, a volte non vedi la strategia, ma un particolare. Il messaggio era: questo è il nostro mestiere, ma lo possiamo fare con leggerezza. Per me è stata l’anticipazione di qualcosa.

L’ho visto commosso quando sono state lanciate in cielo delle lanterne, credo che lui emotivamente in quel momento pensasse e fosse in contatto con il suo ragazzo di 14 anni, perso nel 2014 per un incidente stradale.