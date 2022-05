Roma, alcuni dei 1800 biglietti «regalati» per la finale di Conference rivenduti sul web a 5mila euro

Sul CorSera. Impossibile risalire a chi si è rivenduto il posto. I tifosi romanisti senza biglietto dovranno acquistarlo sul sito Uefa a prezzi da 80 a 125 euro

Sul Corriere della Sera il caso dei biglietti per la finale di Conference League della Roma. Il club ne ha regalati 166 ai tifosi che furono costretti ad assistere alla disastrosa partita contro il Bodo, in ottobre, ed ha messo in palio gli altri attraverso un sorteggio per gli abbonati. In tutto 1800 biglietti sui quali, però, si è scatenato il bagarinaggio.

“Sono spuntate sulle piattaforme social proposte per comprare — a caro prezzo — qualche biglietto per Roma-Feyenoord, ultimo atto della Conference League, in programma il 25 maggio a Tirana”. “La Roma fornisce la chiave di accesso, la Uefa completa la procedura permettendo il cambio di utilizzatore. Bagarini per un giorno, insomma. In una prima inserzione su e-Bay si legge 800 euro, poi si arriva a 1.500 e infine c’è l’esagerazione che sta facendo il giro del mondo: un pacchetto di 10mila euro per due biglietti”.

I tifosi della Roma sono ovviamente infuriati.

“In ogni caso questa compravendita ha fatto infuriare tanti tifosi romanisti che non hanno avuto il biglietto per sorteggio e possono solo cercare di avere quelli — a pagamento ma senza limitazione di nazionalità — messi da oggi alle 12 in vendita sul sito Uefa (prima occorre registrarsi). Prezzi da 80 a 125 euro. Molti tifosi sui social hanno chiesto alla Roma di individuare i venditori del biglietto per ripetere il sorteggio e annullare quei tagliandi. Però la Roma non ha emesso materialmente i biglietti e non può risalire a chi lo ha messo in vendita (come avviene ad esempio in campionato). Ha semplicemente fornito un link”.

L’errore è della Uefa, che ha scelto uno stadio troppo piccolo per una finale europea. A lamentarsi per i pochi biglietti ricevuti è stato anche il Feyenoord.