Napoli, Mathias Olivera è a Villa Stuart per le visite mediche

Su Tuttomercatoweb.com. Accompagnato dall’agente Pablo Boselli. Lo ha accolto il dirigente del Napoli Maurizio Micheli

Il secondo acquisto del Napoli per la prossima stagione, Mathias Olivera, è arrivato a Villa Stuart. Il terzino uruguaiano del Getafe è arrivato questa mattina a Roma per sottoporsi alle visite mediche per il passaggio al club di De Laurentiis. Tuttomercatoweb.com pubblica la foto di Olivera accompagnato dall’agente Pablo Boselli, con il dirigente azzurro Maurizio Micheli. Se i test avranno esito positivo si procederà alla firma. Poi non resterà che attendere l’annuncio di De Laurentiis.

