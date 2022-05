Mourinho, continua la luna di miele con Abraham: «È a Roma perché si è fidato di me»

Il tecnico portoghese ha parlato a Sky Sports. «Gli basterebbe uno schiocco di dita per tornare in Premier, ma non credo che voglia farlo»

Intervistato da Sky Sports, il tecnico della Roma José Mourinho ha avuto parole di stima e di apprezzamento verso Abraham, l’attaccante ex Chelsea che l’allenatore portoghese ha voluto a tutti i costi portare in giallorosso.

«Io penso che non sia una decisione facile per un giovane lasciare il proprio club, la propria casa, la propria città, il proprio Paese, la Premier League, che è un campionato difficile da lasciare quando ci giochi. Io credo lui lo abbia fatto perché si è fidato di me. Però se vuole tornare in Inghilterra, e non credo che lo voglia ora, deve solo schioccare le dita. Sono molto felice per lui, è tornato con la sua Nazionale»

Ragazzi inglesi come Tammy, Smalling e Tomori hanno dimostrato – continua Mou – che c’è vita oltre la Premier.

«È venuto a Roma e non dico che ha dimostrato a tutti quanto vale. Non che avessero sbagliato, perché tutti sapevano fosse un bravo giocatore. Inoltre, io penso che ragazzi inglesi come Smalling e Tomori hanno capito che c’è vita anche fuori la Premier League. È una bugia che in Italia non possano migliorare come giocatori»