Messias: «Ibrahimovic è bravissimo con chi si impegna. Una volta mi ha dato un calcio in faccia»

Dal calcio dilettantistico al gol in Champions League, con l’Atletico Madrid, quella di Junior Messias è una favola. Ha cominciato con alcuni tornei con le aziende di consegne con cui lavorava, era bello «il fine settimana, dopo aver lavorato, divertirsi con gli amici». Poi è passato sui campi d’Eccellenza, dove «non c’è il Var e ti possono menare». Ora il suo Milan può vincere lo scudetto e lui non trattiene l’emozione. Lo intervistano gli Autogol sul loro canale Twitch e lui rivela alcuni retroscena sulla sua esperienza in rossonero, ed in particolare sul rapporto con Ibrahimovic.

«Una volta Zlatan mi ha dato un calcio in faccia. Prima della partita con l’Atalanta, sul bus, era carico. La prima volta che l’ho visto stavamo mangiando insieme e mi ha detto “Tu non parli?”. Poi mi ha detto “Bravo, bravo perché tu lavori e basta”. La voglia che ha a 40 anni è impressionante. Con chi lavora e si impegna è bravissimo, cerca sempre di aiutare. È il più forte con cui abbia mai giocato»

Qual è stata la partita più emozionante?

«Ce ne sono un po’: per come abbiamo vinto, potrei dirti la partita con la Lazio o quella con la Fiorentina. Ma anche con l’Atalanta quando ha segnato Theo mi sono emozionato, ho realizzato che manca davvero poco per vincere: sarebbe davvero un pezzo di storia del Milan. Poi c’è il gol con l’Atletico…»

Ne parla.

«Era un momento di difficoltà, stavo rientrando dall’infortunio. Un’emozione veramente grande, un sollievo»

Lo spogliatoio.

«Se dico che la musica peggiore la mette il mister, non mi fa più giocare: ascolta musica italiana un po’ romantica. Florenzi è ancora peggio ma mette la musica quando vanno via tutti»