Mbappé, sul Paìs la paura del Real Madrid: «Il calcio finirà per diventare Abu Dhabi contro Qatar»

Un dirigente: «Il nostro denaro viene dagli incassi, dagli sponsor, il loro dallo Stato che lo presta al calcio con l’ok della Uefa»

El Paìs ospita una ricostruzione della vicenda Mbappé, del suo no al Madrid, con le dichiarazioni di un dirigente anonimo del Real.

Il racconto comincia con un funzionario del Psg che il 5 maggio rivela a un giornalista che Mbappé sarebbe rimasto a Parigi. Adducendo motivazioni sia di carattere personale sia di carattere politico.

“Avevamo la sua parola. Contrariamente alla credenza popolare, la parola è importante in queste grandi trattative. (…) Ma non siamo sciocchi: stiamo parlando di centinaia di milioni, di club, di un ragazzo di 23 anni …; non abbiamo mai dato per scontato il suo arrivo.”

È il dirigente che parla, uno dei responsabili della trattativa che al Paìs aggiunge:

“La mia opinione personale: non ha mai voluto firmare, e non è mai stato vicino a noi. Dirò di più. Per Mbappé abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto per nessuno (Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Bale). E non perché ne avevamo bisogno, perché in attacco abbiamo tanti calciatori e due future (Vinicius e Rodrygo), ma perché è diverso. Classe, potenza, gol. Mbappe è una bomba a mano nello zaino. La partita non si sblocca, stiamo giocando male, non stiamo dominando? Mbappé. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. E abbiamo perso. Abbiamo perso una guerra che non avremmo mai perso se quelli di fronte a noi non avessero i soldi del petrolio e non giocassero con le carte truccate.”

El Paìs conclude così:

Al club la preoccupazione non è tanto per l’assenza di Mbappé quanto per il futuro di Madrid di fronte. “Il nostro denaro viene dalle partite, dai diritti televisivi, dal Bernabeu, dall’economia reale; il loro non viene dal calcio: un paese lo dà al calcio e lo converte in inflazione con l’ok della Uefa”. E conclude:” Se continua così, finirà per essere Abu Dhabi contro il Qatar. Per quanto tempo Madrid sarà in grado di rimanere Madrid?”.