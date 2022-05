Marotta: «Quando chiamai Inzaghi per ingaggiarlo, era a cena con Lotito. Era chiaramente imbarazzato»

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, si è raccontato a Dazn nel format “Marotta Masterclass”,

da oggi sarà disponibile sulla piattaforma di streaming. La Gazzetta dello Sport riporta alcuni degli aneddoti che ha rivelato sia in merito ai nerazzurri che al suo passato. A partire dalla scelta del tecnico dell’Inter dopo l’addio di Antonio Conte, al termine della scorsa stagione. Marotta ha rivelato di aver avuto un contatto con Allegri, prima che con Inzaghi.

Poi la dirigenza Inter scoprì che Inzaghi non aveva ancora firmato il contratto di rinnovo con la Lazio di Lotito e tentò il colpo. Quando Marotta lo chiamò, Inzaghi era a cena con il patron biancoceleste.

«L’abbiamo chiamato non sapendo che era a cena con Lotito e Simone chiaramente era un po’ imbarazzato. Devo dire che in questo caso la tempestività e l’intuizione da parte di Piero Ausilio e mia sono state decisive per fargli sottoscrivere un accordo in maniera rapida, ma nel rispetto di Lotito. Quando un allenatore o un giocatore sta troppi anni in una squadra, come nel caso di Inzaghi alla Lazio, è giusto che provi un’esperienza diversa, un’esperienza di crescita».