Libero: Maldini si è vendicato di Berlusconi e Galliani, che lo ritenevano poco adatto a fare il dirigente

Con la vittoria dello scudetto, Maldini si è vendicato di Galliani e Berlusconi, che lo ritenevano poco adatto a ricoprire una carica da dirigente. Lo scrive Daniele Dell’Orco su Libero. A 54 anni, con 7 scudetti vinti da calciatore più tanti altri titoli, Maldini è diventato il più grande milanista di ogni epoca, rientrando tra le poche bandiere che hanno vinto titoli anche dietro la scrivania.

“Come se non fosse già abbastanza, bisogna ricordare che per parecchio tempo dal Milan, casa sua, aveva avuto una sorta di Daspo. Tutto per colpa di alcune prese di posizione un po’ troppo critiche nei confronti di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Giunti al tramonto della loro epopea, vennero beccati da Maldini che riteneva di essere stato ingiustamente messo da parte da entrambi dopo la fine della sua carriera (per non parlare dei tifosi, che lo fischiarono nel giorno dell’addio). In alcune interviste nel 2015, quando il Milan viveva la diarchia degli Ad (Barbara Berlusconi e appunto Galliani) e collezionava disastri, Maldini disse: «Galliani è un grandissimo dirigente, ma probabilmente dove lui è un po’ carente è nella zona calcistica, nel decidere e valutare giocatori. Lì dovrebbe essere affiancato». Anni dopo, nel 2020, Berlusconi ammise di non credere (e quindi di non aver creduto) che Maldini potesse essere un leader in giacca e cravatta: «È difficile per un giocatore trasformarsi in qualcuno che deve prendersi cura degli altri, c’è sempre una sorta di individualismo difficile da superare». Invece, anche con le scelte più impopolari e potenzialmente dannose, ha dimostrato di avere ben chiaro il bene del gruppo”.