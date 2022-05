Libero: ma dov’era De Laurentiis in questi anni? Ah già, era in motorino

Biasin se l’è presa con tutti, siamo anche discretamente d’accordo con lui ma lui cos’ha fatto oltre a gridare “siete delle merde” in motorino?

Libero, con Fabrizio Biasin, torna sulle esternazioni di ieri di Aurelio De Laurentiis che ha attaccato un po’ tutti: da Gravina alla Uefa («il problema è che c’è una posizione dominante e assoluta della Uefa che condiziona tutto il movimento calcistico affinché possa crescere»), a Infantino, ai politici italiani. Ha definito inesistente la Conference League.

Ecco, possiamo dire di essere discretamente d’accordo con lui, ma la questione è un’altra: cosa ha fatto De Laurentiis per modificare lo status quo in tutti questi anni? Ah sì, un giorno è scappato su un motorino per protestare contro il sorteggio dei calendari al grido di «siete delle m..de! Siete delle teste di ca..o!». Beh, è già qualcosa.