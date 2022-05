De Laurentiis: «Il calcio inglese ha fatto fuori gli hooligans, avete visto che è successo a La Spezia?»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è ospite del Forum organizzato da Il Mattino insieme al patron della Salernitana, Danilo Iervolino e all’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta.

«Questi signori che gestiscono il calcio italiano non hanno mai frequentato o gestito le squadre di calcio. Non possono nemmeno immaginare e capire cosa si affronta. Gravina ci ha provato col Castel di Sangro e ha fallito. Abbiamo visto che fine ha fatto Blatter e Platini. La Uefa condiziona troppo il movimento calcistico in Europa. I politici italiani, ministri dello Sport o sottosegretari hanno combinato soltanto disastri in Italia negli ultimi anni. Ora però abbiamo la Vezzali che ci sta dando una mano. Oggi per fortuna abbiamo Casini dopo 4 anni di presidenti che non hanno fatto molto. E’ una persona capace di capire dove intervenire dal punto di vista legislativo. L’Europa però si mette la medaglia che è il torneo come la Champions dove ci sono molti incassi, poi Europa League molto meno e la Conference League è inesistente. Il problema è che loro per essere rieleggibili organizzano più tornei per

accontentare tutti. Noi facciamo i Pulcinella di questi signori. La Melandri che non capisce niente di calcio ha fatto una legge che ci ha castrato. Ha voluto accontentare tutti in maniera populista e comunista. Hanno combinato un disastro dove per tanti anni abbiamo dato la possibilità agli altri di vendere quello che noi facevamo. Sono i tifosi i diretti interessati, quelli dello stadio e quelli in tv. Si tratta di due tifosi diversi. Il calcio inglese è bello e vincente perché hanno fatto fuori gli hooligans da stadio e pub, solo a casa puoi restare. In Inghilterra se uno si alza in piedi allo stadio viene richiamato o cacciato e per un anno non entra più. Da noi avete visto tutto quello che è successo a La Spezia. Quando ti rendi conto che il Ministero degli Interni, per controllare il territorio italiano quando c’era l’Isis deve fare accordo con mafia, ndrangheta e camorra perché gli mancano uomini per fare intelligence, questo è un grosso problema… Nel 2014 ho fatto una fatica gigantesca per far cambiare la legge per dare il Daspo a chi aveva commesso omicidi, furti, mano armata, spaccio di droga nei precedenti cinque anni. Erano soltanto punibili i reati da stadio, e questo faceva ridere. Questi signori si sono arricchiti fuori dall’Italia, le quarte generazioni hanno studiato nelle migliori università del mondo, ma allora liberiamocene in Italia, diamoci una dignità vera. Abbiamo ancora molto da recuperare, questo è un paese che può fatturare tantissimo attraverso turismo e bellezza. Dobbiamo cominciare a sfruttare le bellezze di Napoli e della Campania, la terra dell’eccellenza lasciata in mano alla disperazione».