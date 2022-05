Leao: «Il Real Madrid mi vuole? È un onore ma al Milan mi sento a casa e ho due anni di contratto»

A Bola, quotidiano portoghese, riporta le dichiarazioni di Rafael Leao, stella del Milan campione d’Italia che ha attirato su di sé le sirene dei principali club europei a cominciare dal Real Madrid.

«Al Milan mi sento a casa, ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice delle parole di Maldini. È un onore essere accostato al Real Madrid, ma ho i piedi ben saldi per terra. È un orgoglio lavorare con calciatori di tanta esperienza. Ho lasciato lo Sporting molto giovane, sono andato al Lille e in Ligue 1, checché se ne dica, mi sono evoluto: quello francese è un campionato forte. Poi il passaggio al Milan, importantissimo. I primi due anni non erano andati come avrei voluto, ora sono più maturo e consapevole e questa stagione è andata alla grande. Spero di fare grandi cose in futuro»